Уже второй президент клуба УПЛ может столкнуться с санкциями СНБО
Министр агрополитики Украины Роман Лещенко заявил о том, что к агрофирме «Свитанок» будут применены санкции СНБО. Бизнес принадлежит семье владельца «Колоса».
Путем санкционного механизма СНБО, путем соответствующей подготовки всех материалов, которые мы подготовили по отношению к людям, которые занимались земельными махинациями, злоупотребляли правом, аккумулировали огромные массивы земли, будут применены санкции. Мы должны приостановить все процессы несправедливого использования, изъятия и перепродажи земель.
В разрешении приобретения земли незаконным образом задействованы все ветви правоохранительной системы. Мы готовы предоставлять всю необходимую информацию для установления справедливости. Кража земли не имеет сроков давности.
Земельный массив, который можно абсолютно свободно купить, продать, который абсолютно есть в гражданском обороте... Потому что чиновники за 20 лет формирования земельной политики сформировали механизмы, когда миллионы украинцев не имеют права распорядиться своей землей, но есть возможность через бесплатную приватизацию получить 2 гектара, сформировать земельные массивы. Таких массивов по Украине тысячи. В Украине есть землевладельцы с десятками тысяч гектаров.
В своем выступлении на форуме «Украина 30. Земля» в качестве примера формирования юрлицом достаточно крупного земельного массива министр привел ЧСП «Агрофирма Свитанок» экс-народного депутата и жены экс-главы Киевской облгосадминистрации Татьяны Засухи. По его информации, этот земельный банк состоит из 461 участка на 419 га под Фастовом (Киевская обл.).
Отметим, что Андрей Засуха, сын Татьяны Засухи, является президентом «Колоса».
Ранее санкции СНБО были применены к президенту «Миная» Валерию Пересоляку.
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