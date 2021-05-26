Уже второй президент клуба УПЛ может столкнуться с санкциями СНБО

Андрей Засуха / Фото - Главком

Министр агрополитики Украины Роман Лещенко заявил о том, что к агрофирме «Свитанок» будут применены санкции СНБО. Бизнес принадлежит семье владельца «Колоса».

В разрешении приобретения земли незаконным образом задействованы все ветви правоохранительной системы. Мы готовы предоставлять всю необходимую информацию для установления справедливости. Кража земли не имеет сроков давности.

Земельный массив, который можно абсолютно свободно купить, продать, который абсолютно есть в гражданском обороте... Потому что чиновники за 20 лет формирования земельной политики сформировали механизмы, когда миллионы украинцев не имеют права распорядиться своей землей, но есть возможность через бесплатную приватизацию получить 2 гектара, сформировать земельные массивы. Таких массивов по Украине тысячи. В Украине есть землевладельцы с десятками тысяч гектаров.