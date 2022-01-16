Сабо: «Шевченко сам себе нагадил, приняв «Дженоа»
В «Дженоа» объяснили, почему уволили Шевченко
Гендиректор клуба выступил с заявлением
10:19
Андрей Шевченко / Фото: Getty Images
Генеральный директор «Дженоа» Йоханнес Шпорс объяснил, почему был уволен Андрей Шевченко. Его цитирует La Gazzetta dello Sport.
«Я много общался с Шевченко. С коммуникацией не было проблем. К сожалению, улучшения в нашей игре не произошло, а результаты, которые очень важны для нас, не пришли.
В какой-то момент мы поняли, что у нас нет достаточной энергии для предстоящего матча с «Фиорентиной». Поэтому решили принять решение быстро. Мы хотели быть честными и открытыми с Шевченко. Быстрое решение часто лучше, чем запоздалое.
Новыми покупками довольны. Мы уже видели их в Кубке Италии, как они усилили команду. Мы хотим инвестировать в молодых, но опытных игроков. Мы на полпути в этом трансферном окне, уже подписали некоторых футболистов, продолжаем это делать».
Напомним, фанаты «Дженоа» были в шоке от увольнения Шевченко.