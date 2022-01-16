В «Дженоа» объяснили, почему уволили Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Генеральный директор «Дженоа» Йоханнес Шпорс объяснил, почему был уволен Андрей Шевченко. Его цитирует La Gazzetta dello Sport.

В какой-то момент мы поняли, что у нас нет достаточной энергии для предстоящего матча с «Фиорентиной». Поэтому решили принять решение быстро. Мы хотели быть честными и открытыми с Шевченко. Быстрое решение часто лучше, чем запоздалое.

Новыми покупками довольны. Мы уже видели их в Кубке Италии, как они усилили команду. Мы хотим инвестировать в молодых, но опытных игроков. Мы на полпути в этом трансферном окне, уже подписали некоторых футболистов, продолжаем это делать».