В погоне за статусом лучшего бомбардира Украины. Селезнев стал новичком «Миная»

36-летний форвард подписал однолетний контракт с закарпатским клубом

Евгений Селезнев / Фото: Twitter

Форвард Евгений Селезнев стал игроком «Миная». Соглашение с 36-летним нападающим рассчитано на 1 год.



Селезнев является третьим в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины с 116-ю голами в 240 матчах. Первое место делят Сергей Ребров и Максим Шацких – оба футболиста по 123 раза расписывались в воротах соперника.

Напомним, что на тренировочных сборах Евгений принес «Минаю» победу в первом спарринге с футбольной академией «Мункач».