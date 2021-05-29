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В рядах уже второго соперника Украины на Евро-2020 обнаружен коронавирус

Не повезло опытному голкиперу
Футбол Сборная Украины
13:49
В рядах уже второго соперника Украины на Евро-2020 обнаружен коронавирус
Яспер Силлессен / Фото - Reuters

Голкипер сборной Нидерландов Яспер Силлессен заразился коронавирусом. Об этом сообщает местный ресурс AD.nl.

Опытный страж ворот был немедленно отправлен за пределы лагеря «оранжевых». Сам футболист симптомов не ощущает.

12 июня подопечные Франка де Бура стартуют на Евро-2020 матчем против Украины. В строю остается два голкипера – Мартин Стекеленбург и Тим Крул.

Ранее коронавирус был выявлен у хавбека другой команды из группы C – Северной Македонии.

Сергей Стаднюк
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Теги

Яспер Силессен сборная Нидерландов (футбол) коронавирус

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