Нидерланды объявили окончательную заявку на Евро-2020
В рядах уже второго соперника Украины на Евро-2020 обнаружен коронавирус
Не повезло опытному голкиперу
13:49
Яспер Силлессен / Фото - Reuters
Голкипер сборной Нидерландов Яспер Силлессен заразился коронавирусом. Об этом сообщает местный ресурс AD.nl.
Опытный страж ворот был немедленно отправлен за пределы лагеря «оранжевых». Сам футболист симптомов не ощущает.
12 июня подопечные Франка де Бура стартуют на Евро-2020 матчем против Украины. В строю остается два голкипера – Мартин Стекеленбург и Тим Крул.
Ранее коронавирус был выявлен у хавбека другой команды из группы C – Северной Македонии.
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