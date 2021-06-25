Мистер вернулся. Луческу провел первую тренировку в «Динамо»
В следующем сезоне Первой лиги гарантированно повысятся в классе два клуба
Еще две команды сыграют в стыковых матчах
16:41
Фото: ПФЛ
ПФЛ определила формат нового сезона Первой лиги.
Гарантированное повышение в классе (выход в УПЛ) получат две первые команды по итогам сезоне. Третья и четвертая команды сыграют в стыковых матчах с 13 и 14-ми клубами УПЛ.
Из Первой лиги вылетят сразу четыре команды. 12-е место проведет матч плей-офф за выживание.
Новый формат приняли на очередном заседании конференции ПФЛ, сообщает сайт лиги. Жеребьевка будет поведена 25 июля.
Ранее были сформированы две группы Второй лиги.
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