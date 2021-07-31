Новичок «Десны»: «Команды еле держатся, а в УАФ женский дубль придумали – молодцы»
В УАФ сообщили, что со следующего сезона клубы Первой лиги обяжут иметь женскую команду
Начиная с текущей кампании данная практика реализована в УПЛ
19:11
Фото - ФК Оболонь
Первый вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал в интервью SportArena о планах по развитию женского футбола в Украине. По его словам, со следующего сезона клубы Первой лиги будут обязаны иметь в своей структуре женские команды.
Мы не сразу заставили клубы создать женские команды. Сначала дали пару лет на подготовку, проинформировали заранее, что с этого сезона обязательным условием для лицензирования будет являться наличие женской команды, которая участвует в соревнованиях.
Это не обязательно высшая лига. Командам позволено взять хоть девочек, лишь бы они участвовали в соревнованиях и клуб занимался их развитием.
На сегодня это обязанность клубов УПЛ. А со следующего сезона – и команд Первой лиги. Почему мы спешим со всем этим? Потому что спрос на футболисток будет только увеличиваться.
Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис назвал решение об обязательном наличии женских команд клубов УПЛ профанацией.
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