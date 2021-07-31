В УАФ сообщили, что со следующего сезона клубы Первой лиги обяжут иметь женскую команду

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Первый вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал в интервью SportArena о планах по развитию женского футбола в Украине. По его словам, со следующего сезона клубы Первой лиги будут обязаны иметь в своей структуре женские команды.

Это не обязательно высшая лига. Командам позволено взять хоть девочек, лишь бы они участвовали в соревнованиях и клуб занимался их развитием.

На сегодня это обязанность клубов УПЛ. А со следующего сезона – и команд Первой лиги. Почему мы спешим со всем этим? Потому что спрос на футболисток будет только увеличиваться.