Скрипник: «В «Заре» есть запасные, которые безболезненно могут заменить основных»
В «Заре» сообщили, что рассчитывают до зимы решить вопрос с контрактом Скрипника
Ранее все члены тренерского штаба, кроме самого специалиста, продлили соглашения с клубом
Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря
Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов на официальном сайте клуба ответил болельщику на вопрос о ситуации с контрактом главного тренера луганчан Виктора Скрипника.
Переговоры со Скрипником были. Ему предложено продлить контракт и до зимы, думаю, этот вопрос решится.
Виктор Скрипник думает над предложением и, уверен, мы придем к положительному итогу.
Ранее весь тренерский штаб, кроме самого Скрипника, продлил соглашения с клубом.