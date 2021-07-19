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В «Заре» сообщили, что рассчитывают до зимы решить вопрос с контрактом Скрипника

Ранее все члены тренерского штаба, кроме самого специалиста, продлили соглашения с клубом
Футбол Украинская Премьер-лига
14:20
В «Заре» сообщили, что рассчитывают до зимы решить вопрос с контрактом Скрипника
Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов на официальном сайте клуба ответил болельщику на вопрос о ситуации с контрактом главного тренера луганчан Виктора Скрипника.

Переговоры со Скрипником были. Ему предложено продлить контракт и до зимы, думаю, этот вопрос решится.

Виктор Скрипник думает над предложением и, уверен, мы придем к положительному итогу.

Ранее весь тренерский штаб, кроме самого Скрипника, продлил соглашения с клубом.

Сергей Стаднюк
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Теги

Виктор Скрипник Заря Станислав Оганов

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