РФС: «Даже с внесенными изменениями форма сборной Украины остается политизированной»
«Ваше мусорное «футбол вне политики» не стоит ни гроша». Стаховский раскритиковал решение UEFA
Вторая ракетка Украины отреагировал на резонансное событие
18:49
Сергей Стаховский / Фото: ATP
Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский в своем Facebook отреагировал на запрет UEFA слогана «Героям слава» на футболках сборной Украины:
Сам факт того, что UEFA пересмотрела уместность нашей формы на Евро-2020 уже есть политическим, потому что сделали они это из-за жалобы российской власти. Ваше мусорное «футбол вне политики» не стоит и гроша.
Это фото из далекого 2015-го... Потому что герои не умирают
Напомним, что президент УАФ Андрей Павелко подтвердил переговоры о возвращении слогана «Героям Слава».
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