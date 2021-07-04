Вацко: «Браво, команда! Спасибо за Евро-2020»

Команда сотворила историю

Виктор Вацко / фото - Футбол 1/2/3

После крупного поражения от англичан сборная Украины покинула Евро-2020. Украинский комментатор Виктор Вацко на своей странице в Instagram поддержал команду:

«Не грусти, футбольная Украина! Это огромное историческое достижение - попасть в топ-8 команд Европы! Браво, команда! Спасибо за Евро-2020».

Хоть команде Андрея Шевченко и не удалось одолеть англичан и пройти в полуфинал турнира, но украинцы все равно сотворили историю, впервые выйдя в четвертьфинал Евро. Только 4 команды Европы смогли пройти дальше, чем украинцы.

Тем более, UEFA здорово прокололись с форматом этого турнира, ведь абсолютно все команды-полуфиналисты провели 3 матча группового этапа на домашней арене.

Разница в классе и не лучшая физическая форма украинцев даже не оставила нашей команде шансов в этом матче. Разгром от англичан был закономерен, и вот почему.

Напомним, Евгений Левченко раскритиковал поздние замены от Андрея Шевченко.