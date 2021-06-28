Вацко: «Миколенко умеет справляться с давлением и собственными неудачами»

Виктор Вацко / фото - Футбол 1/2/3

Украинский комментатор и футбольный эксперт Виктор Вацко поделился своими ожиданиями от матча 1/8 Евро-2020 между Швецией и Украиной:

Шведы пропустили от поляков первые два мяча в 2021 году, им вообще не забивают, это команда, которая не пропускает, это команда, которую не так просто «вскрыть». Большой плюс этой команды - опыт, там не делают ставки на молодежь, там есть возрастные игроки, опытные, которые дают результат. Если мяч у нас, не нужно Линделефа прессинговать.

Миколенко относится к числу тех футболистов, которые умеют справляться с давлением и с собственными неудачами, несмотря на то, что на данный момент он не может этот Чемпионат занести себе в актив.

Швеция при потере мяча, стараются сесть за линию мяча большой группой и защищаться в низком блоке. Учитывая наши перманентные проблемы на фланге атаки, наш подбор футболистов сейчас более склоняет к схеме с тремя центральными защитниками. Я более чем уверен, что игра будет очень аккуратная».