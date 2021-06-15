Вацко – о конфликте Ярмоленко и Марлоса: «Это – абсолютный п****ж!»

Виктор Вацко / фото - dynamo.kiev

Украинский комментатор Виктор Вацко на своей странице в Instagram рассказал о конфликте игроков сборной Украины – Марлоса и Андрея Ярмоленко:

Вчера говорил с разными людьми, приближенными к нашей сборной. Сегодня разговаривал с Ярмолой. ВСЕ! Все в один голос утверждают: никакого конфликта Ярмоленко-Марлос и близко не было!

Андрей говорит, что они с Марлосом вообще даже словом не перекинулись. И никакого конфликта, никакого напряжения в раздевалке сборной нет! Атмосфера в команде - топ!

И я не понимаю, зачем разгонять фейковую историю о нашей команде нашим же медиа перед важнейшим матчем турнира? Нахер нагнетать, что-то из чего-то высасывая? Если бы это имело под собой хоть немного правды. Но это - абсолютный п***ж! С такими «друзьями» и врагов не надо.

Мы все должны сейчас быть с командой, не мешать, не вредить, поддерживать! А время для анализа, выводов, критики наступит позже - по факту глобального результата!

Мы уже прошли историю поражения 0: 4 в стартовом матче, после которой дошли до четвертьфинала чемпионата мира! Поэтому сейчас - только спокойствие и только поддержка! Слава Украине!

П.С: пардон за мой французский. Задолбало просто».