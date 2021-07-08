Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Англия - Дания 2*:1 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Вацко: «Очень обидно за Данию. У них украли шанс»

Известный комментатор высказался по поводу прохода Англии в финал Евро-2020
Футбол Евро-2020
16:37
Вацко: «Очень обидно за Данию. У них украли шанс»
Виктор Вацко / Фото - Вацко Live

Украинский комментатор Виктор Вацко поделился в эфире программы «Великий футбол» мнением по поводу полуфинального матча Евро-2020 Англия – Дания (2:1).

Мне очень обидно за сборную Дании. Я считаю, что у них украли шанс. Англия была сильнее, она была фаворитом. Если бы была серия пенальти, за счет фактора Шмейхеля, Дания бы выиграла.

Шмейхель очень хорош при пенальти. Это даже показал одиннадцатиметровый от Кейна. По игре, с середины второго тайма, у Дании шансов не было.

Напомним, в финале чемпионата Европы Англия сыграет против Италии.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виктор Вацко Англия – Дания сборная Дании (футбол) сборная Англии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

UEFA открыл дело за использование лазерной указки против Шмейхеля в моменте с пенальти Кейна
UEFA открыл дело за использование лазерной указки против Шмейхеля в моменте с пенальти Кейна
Футбол Евро-2020
14:24
Нурмагомедов: «Англия – лучшая в мире, потому что в стране процветает футбол, а не коррупция»
Нурмагомедов: «Англия – лучшая в мире, потому что в стране процветает футбол, а не коррупция»
MMA
12:46
Возняцки – о вылете Дании с Евро: «Вы заставили всю страну гордиться»
Возняцки – о вылете Дании с Евро: «Вы заставили всю страну гордиться»
Теннис WTA
11:39
Сказка закончилась. Дания уступила Англии место в финале из-за автогола и пенальти
Сказка закончилась. Дания уступила Англии место в финале из-за автогола и пенальти
Футбол Евро-2020
00:36
Англия пропустила дебютный мяч на Евро-2020. Дания реализовала первый штрафной всего турнира
Англия пропустила дебютный мяч на Евро-2020. Дания реализовала первый штрафной всего турнира
Футбол Евро-2020
7 июля 22:48
Стало известно, какой состав выбрал тренер Дании для сотворения сенсации с Англией
Стало известно, какой состав выбрал тренер Дании для сотворения сенсации с Англией
Футбол Евро-2020
7 июля 20:57

Новости: Футбол

Четвертное место в группе стало последней каплей. Черчесов уволен из сборной России
Четвертное место в группе стало последней каплей. Черчесов уволен из сборной России
Евро-2020
17:01
Вацко: «Очень обидно за Данию. У них украли шанс»
Вацко: «Очень обидно за Данию. У них украли шанс»
Евро-2020
16:37
Луческу одобрил трансфер Супряги из-за высокой вероятности покупки форварда
Луческу одобрил трансфер Супряги из-за высокой вероятности покупки форварда
Украинская Премьер-лига
16:22
«Реал» оставит Лунина. Анчелотти даст ему шанс в Лиге чемпионов и Примере
«Реал» оставит Лунина. Анчелотти даст ему шанс в Лиге чемпионов и Примере
Примерa (Испания)
16:00
Ассистент Де Дзерби: «Будем работать каждый день по 24 часа в сутки»
Ассистент Де Дзерби: «Будем работать каждый день по 24 часа в сутки»
Украинская Премьер-лига
15:39
«Динамо» назвало всех соперников на втором сборе в Швейцарии
«Динамо» назвало всех соперников на втором сборе в Швейцарии
Украинская Премьер-лига
15:20
Официально. «Ворскла» взяла в аренду защитника «Шахтера»
Официально. «Ворскла» взяла в аренду защитника «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
15:02
Победитель уже определен? Англия с 1977 года не может обыграть Италию
Победитель уже определен? Англия с 1977 года не может обыграть Италию
Евро-2020
14:50
Бывший ассистент Луческу может возглавить албанский клуб
Бывший ассистент Луческу может возглавить албанский клуб
Украинская Премьер-лига
14:41
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 22:09
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 09:17
4
Все новости