Победитель уже определен? Англия с 1977 года не может обыграть Италию
Вацко: «Очень обидно за Данию. У них украли шанс»
Известный комментатор высказался по поводу прохода Англии в финал Евро-2020
Виктор Вацко / Фото - Вацко Live
Украинский комментатор Виктор Вацко поделился в эфире программы «Великий футбол» мнением по поводу полуфинального матча Евро-2020 Англия – Дания (2:1).
Мне очень обидно за сборную Дании. Я считаю, что у них украли шанс. Англия была сильнее, она была фаворитом. Если бы была серия пенальти, за счет фактора Шмейхеля, Дания бы выиграла.
Шмейхель очень хорош при пенальти. Это даже показал одиннадцатиметровый от Кейна. По игре, с середины второго тайма, у Дании шансов не было.
Напомним, в финале чемпионата Европы Англия сыграет против Италии.
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