Вацко: «Победа Дании – это тренерская победа»

Датчане приятно удивляют на это чемпионате Европы

Виктор Вацко / фото - dynamo.kiev

Футбольный комментатор и эксперт Виктор Вацко рассказал о своих впечатлениях от разгромной победы сборной Дании над Уэльсом:

«Дания сыграла 4-3-3, а не 3-4-3. Кристенсен играл как опорный полузащитник. Уэльс выставил ожидаемый состав. В раздевалке датчан лидеры Кьяер и Шмейхель. Лидер сборной Дании на поле – Хейберг. Фантастический футболист, который обеспечивает контроль мяча. Он лучший ассистент этого Евро. Дания после группового турнира – третья по владению мячом. Первая по ударам по воротам соперника. Это тренерская победа. В 18 лет Дольберг был лучшим бомбардиром Аякса. Ему предлагали невероятные персональные контракты. Потом был переход в Ниццу и шесть мячей за этот сезон. Поульсен по сравнению с Дольбергом – такой себе футболист. Поульсен – силовой и быстрый нападающий, который может сыграть головой. Дольберг это интеллект, техника, исполнительское мастерство».

После трагического случая с игроком датчан Кристианом Эриксеном команда собралась и начала в каждом матче до последнего драться за победу. Дания вполне могла обыгрывать фаворитов бельгицев в группе, но немного не повезло.

Зато потом подопечные Каспера Юльманна отыгрались на России, разгромив ее со счетом 4:1, а после и в плей-офф, на сборной Уэльса, заколотив четыре безответных мяча.

Напомним, тренер датчан также высоко оценил игру Каспера Дольберга.