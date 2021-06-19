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Вацко раскритиковал тренера сборной Хорватии

Команда не показывает и капли того, что было на ЧМ-2018
Футбол Евро-2020
13:35
Вацко раскритиковал тренера сборной Хорватии
Виктор Вацко / фото - Википедия

Комментатор и футбольный аналитик Виктор Вацко высказал свое мнение относительно выступлений сборной Хорватии на этом Евро:

«Я думал, что Хорватия выйдет со второго места. Я не думал, что будет настолько ветеранский футбол в их исполнении. Тенденция этого чемпионата – впечатление производят команды-работяги. Мне очень нравится работа тренера сборной Чехии. Команда звезд с неба не хватает. Футболистов уровня сборной Хорватии у них нет.

В защите они хороши. Высокий уровень перехода из обороны в атаку и из атаки в оборону. Есть Шик и Соучек. Я не согласен с тем, что у Хорватии смена поколений. Модрич, Перишич, Вида в порядке. Возможно, вопросы к тренеру. К нему очень большие претензии. У Хорватии хороший выбор футболистов в команде».

Хорваты пока что не выиграли ни одного матча на этом чемпионате Европы. Свою первую игру они проиграли англичанам, а во втором поединке поделили очки с чехами. Лучшим игроком вчерашнего противостояния был признан хорватский полузащитник Лука Модрич.

У Хорватии и Шотландии – по одному баллу, а англичане с чехами набрали по 4. Таким образом, интрига в этой группе сохраниться до последнего матча, ведь каждая из 4 команд сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Напомним, Чехия ни разу не промазала с точки на чемпионатах Европы.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Хорватия - Чехия Лука Модрич

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