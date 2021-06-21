Вацко: «Сборная Австрии – это одиннадцать боевичков»

Виктор Вацко / фото - Instagram

Известный комментатор Виктор Вацко в эфире программы «Великий футбол» поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Австрии. Встреча состоится сегодня, 21 июня.

Для сборной Австрии здесь тоже дилемма – пойти в атаку, то есть победить или проиграть и остаться с тремя очками. Кроме Алабы очень важный игрок Забитцер - это мозг команды. Сборная Австрии – это одиннадцать боевичков, которым привычно играть за высокой динамикой. Сборная Австрии – это практически Бундеслига, по-немецки хорошая, добротная Бундеслига.

Я считаю, что Яремчук классом, как форвард сильнее, чем все форварды сборной Австрии, тем не менее, очень сложная, очень колючая и кусается команда сборной Австрии, которая может создать проблемы, но и для Австрии мы очень крепкий орешек. Я уверен, что завтра не будет отражение схемы австрийцев.