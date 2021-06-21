Вацко: «Сборная Австрии – это одиннадцать боевичков»
Известный комментатор Виктор Вацко в эфире программы «Великий футбол» поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Австрии. Встреча состоится сегодня, 21 июня.
В игре с Австрией нужно просто играть в свой футбол, свой стиль, например, как в первом тайме с Македонией. Контроль мяча, игра первым номером. Пока ты с мячом – ты не проиграешь, не пропустишь.
Для сборной Австрии здесь тоже дилемма – пойти в атаку, то есть победить или проиграть и остаться с тремя очками. Кроме Алабы очень важный игрок Забитцер - это мозг команды. Сборная Австрии – это одиннадцать боевичков, которым привычно играть за высокой динамикой. Сборная Австрии – это практически Бундеслига, по-немецки хорошая, добротная Бундеслига.
Я считаю, что Яремчук классом, как форвард сильнее, чем все форварды сборной Австрии, тем не менее, очень сложная, очень колючая и кусается команда сборной Австрии, которая может создать проблемы, но и для Австрии мы очень крепкий орешек. Я уверен, что завтра не будет отражение схемы австрийцев.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Австрия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.
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