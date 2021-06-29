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Вацко считает, что Украина не должна выходить с мыслью, что 1/8 – уже достижение

Такой настрой не поможет одержать победу
Футбол Евро-2020
12:30
Вацко считает, что Украина не должна выходить с мыслью, что 1/8 – уже достижение
Виктор Вацко / фото - Wikipedia

Сегодня состоится важнейший для сборной Украины матч против Швеции в рамках 1/8 финала Евро-2020. Футбольный комментатор и эксперт Виктор Вацко рассказал, чего он ждет от команды Андрея Шевченко:

«Нужно понимать которая глобальная идея у нас, мы выходим как фавориты - братья викингов за рога или мы выходим с мыслью, что 1/8 финала для нас это и так для нас очень крутое достижение.

Шведы не любят контролировать мяч. Наверное, мы будем больше держать мяч, больше играть с мячом».

Команде нужно доказать, что команда попала в плей-офф Евро-2020 не просто так и готов побеждать в важнейших матчах.

Матч между Швецией и Украиной пройдет сегодня, на стадионе «Хэмпден Парк».

Видео трансляция матча Швеция – Украина. Начало – в 22:00.

Онлайн трансляция матча Швеция – Украина.

Напомним, Александр Зинченко рассказал, за что стыдно всей украинской сборной.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Теги

Швеция – Украина сборная Украины (футбол) Виктор Вацко

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