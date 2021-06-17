Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
Вацко: «Сыграть против Северной Македонии в 3 центральных защитника – плохая идея»
Украина уже сегодня проведет 2-й матч на Евро
Виктор Вацко / Фото: Футбол 24
Украинский комментатор Виктор Вацко высказался о грядущем матче Украины с Северной Македонией на Евро-2020.
«Тяжело спрогнозировать, кто сыграет левым вингером. Если состояние Цыганкова оптимальное для игры – это вариант. Сыграть в три центральных защитника – плохая идея. Но, судя по контрольным играм, мы будем играть в четыре защитника. Будет тяжело без активности Зубкова. Я не думаю, что Яремчук выйдет слева, а Беседин – центральным нападающим. Сборная Украины сыграет на своих сильных сторонах.
Многое будет зависеть от Малиновского и Зинченко. Я не думаю, что Северная Македония закроется. Для них это тоже финал. Если мы проиграли фавориту группы, то
Македония проиграла равному сопернику. Северная Македония создала проблемы сборной Австрии»
Матч Украина – Северная Македония начнется в 16:00.
Видео трансляция матча Украина – Северная Македония
Комментарии 0