Вацко: «У сборной Швеции футболисты выходят биться и бороться»

Матч против Украины состоится через два дня

Виктор Вацко / Фото - UEFA

Известный комментатор Виктор Вацко поделился в эфире телеканала «Футбол» ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина. Встреча состоится уже во вторник, 29 июня.

Сборная Швеции – десять Дольфов Лундгренов и Исак. Футболисты, которые выходят на поле биться и бороться. Они четко знают свой план на игру: 4-4-2, надежность в защите, несколько моделей выхода из обороны в атаку. В атаке – несколько игроков, которые могут развить скорость. Эта команда – опасна при стандартах. В 1/8 все может быть. Например, 0-0 и серия пенальти.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.