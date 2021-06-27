Вацко: «Украине было бы очень сложно дать бой Италии»

Виктор Вацко / Фото - Вацко Live

Известный комментатор Виктор Вацко поделился в эфире телеканала «Футбол» впечатлениями от матча 1/8 финала Евро-2020 Италия – Австрия (2:1).

У австрийцев был очень хороший план на игру. Италия, один из главных фаворитов этого Чемпионата Европы, имела огромные проблемы в этом матче. Если бы Арнаутович не забежал в положение вне игры, Италии было бы очень сложно пройти дальше.

Скажу дипломатично. Сборной Украины было бы очень тяжело дать бой сборной Италии.