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Венгер: «Это не пенальти. Не понимаю, почему судья не идет смотреть повтор на мониторе»

Экс-тренер – о матче Англия – Дания
Футбол Евро-2020
09:50
Венгер: «Это не пенальти. Не понимаю, почему судья не идет смотреть повтор на мониторе»
Фото: AFP

Бывший тренер Арсен Венгер считает, что Англия несправедливо получила пенальти в матче с Данией в полуфинале Евро-2020. Слова наставника приводит GFFN.

«Это не пенальти.

Я не понимаю, почему в таких ситуациях с VAR судья не идет смотреть повтор на мониторе. В моментах вроде этого он должен быть абсолютно уверен».

Англия выиграла у Дании и вышла в финал.

Рахим Стерлинг также прокомментировал свое падение.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Дании (футбол) сборная Англии (футбол) Арсен Венгер

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