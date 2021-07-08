Игрок сборной Дании: «Не думаю, что пенальти был»
Венгер: «Это не пенальти. Не понимаю, почему судья не идет смотреть повтор на мониторе»
Экс-тренер – о матче Англия – Дания
Фото: AFP
Бывший тренер Арсен Венгер считает, что Англия несправедливо получила пенальти в матче с Данией в полуфинале Евро-2020. Слова наставника приводит GFFN.
«Это не пенальти.
Я не понимаю, почему в таких ситуациях с VAR судья не идет смотреть повтор на мониторе. В моментах вроде этого он должен быть абсолютно уверен».
Англия выиграла у Дании и вышла в финал.
Рахим Стерлинг также прокомментировал свое падение.