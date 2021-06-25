Вератти: «Нас ждет тяжелая игра с Австрией, в 1/8 финала легких матчей не бывает»

Команды проведут очный поединок 26-го июня

Марко Вератти / Фото: Twitter

Хавбек сборной Италии Марко Вератти высказался о грядущей встрече с Австрией в 1/8 финала Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Нас ждет тяжелая игра. В 1/8 финала легких не бывает. Взять хотя бы Германия – Венгрия. За десять минут до конца Германия вылетала. Команды бьются изо всех сил, как и должно быть. Так что будет трудно. Надо и дальше играть так, как мы играли. Если будем играть с той же решимостью, желанием и смелостью, то можем провести отличный матч».

Видео трансляция матча Италия – Австрия.

Онлайн трансляция матча Италия – Австрия.