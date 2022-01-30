Вернидуб назвал троих украинских футболистов, которых хотел бы видеть в своей команде
Вернидуб – о «Шерифе»: «Дурдом, честно скажу, большой дурдом»
Языковой барьер доставляет определенные трудности
10:22
Юрий Вернидуб / фото - ФК Шериф
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о проблемах языкового различия в молдавском клубе.
В «Шерифе» игроки 18 национальностей. Как вы общаетесь?
«Тяжело, очень тяжело. Дурдом, честно скажу, большой дурдом. Три переводчика по группам. Здесь франкоговорящие, здесь – португало-испаноговорящие. И европейцы английский хорошо знают.
А что делать? Ничего страшного. Плюс на тренировках приходится за руки брать, водить. Это же футбол, они все понимают, очень быстро схватывают. В принципе прошу выучить на английском самые необходимые слова – «вперед», «назад», «вправо», «влево», «подбор», «отбор». Они эти слова знают».
Ранее Вернидуб назвал трех украинских игроков, которых хотел бы видеть под своим руководством.
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