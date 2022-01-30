Вернидуб – о «Шерифе»: «Дурдом, честно скажу, большой дурдом»

Юрий Вернидуб / фото - ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о проблемах языкового различия в молдавском клубе.

В «Шерифе» игроки 18 национальностей. Как вы общаетесь?

А что делать? Ничего страшного. Плюс на тренировках приходится за руки брать, водить. Это же футбол, они все понимают, очень быстро схватывают. В принципе прошу выучить на английском самые необходимые слова – «вперед», «назад», «вправо», «влево», «подбор», «отбор». Они эти слова знают».