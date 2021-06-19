Кьеллини: «Когда выиграем группу, посмотрим, кто нам будет противостоять - Австрия или Украина»
Вирт: «Матч Украина – Австрия будет осторожным, с небольшим количеством моментов»
Тренер «Вереса» считает, что команда Шевченко выйдет из группы
Юрий Вирт / Фото: Динамо Киев от Шурика
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт высказался о грядущей встрече Украины и Австрии на Евро-2020.
«На чемпионате Евро все игры решающие. Недооценки не может быть и речи. Главное, чтобы в этом матче мы не проиграли. Думаю, будет осторожный матч, осторожная игра с небольшим количеством моментов. Уверен, тренерский штаб выберет правильный план на игру. Австрия – не гранд европейского футбола, есть у них лидеры, но если украинцы покажут свою игру, выйдут из группы».
Украина сыграет с Австрией 21-го июня.
Видео трансляция матча Украина – Австрия.