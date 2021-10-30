Новое лицо на позиции форварда. Известен состав «Динамо» на игру с «Мариуполем»
Витиньо назвал самого техничного игрока «Динамо»
Вингер выделил своего коллегу по амплуа
30 октября 13:54
Витиньо / Фото: Twitter
Вингер «Динамо» Витиньо назвал самого техничного игрока киевлян.
- Кто в «Динамо» самый техничный?
– Есть Витя – правый полузащитник. Витя Цыганков.
Если на него так посмотреть, он очень техничный. Мне он и правда больше похож на бразильца.
Сегодня «Динамо» сыграет с «Мариуполем» в 13-м туре УПЛ.
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