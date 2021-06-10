Еще никогда форма сборной Украины не вызывала столько интереса. Вспоминаем, как выглядели ее предыдущие дизайны
Самопровозглашенные власти Крыма намерены добиться, чтобы контур полуострова не присутствовал на форме сборной Украины
Константинов считает, что нужно агрессивно и настойчиво отстаивать свои интересы
15:57
Фото: УАФ
Самопровозглашенные власти Крыма намерены предпринять все необходимые действия, чтобы с формы сборной Украины убрали контуры полуострова. Об этом сообщил глава Госсовета Республики Владимир Константинов:
Конечно, нужно добиваться, чтобы контуры полуострова были убраны. Вообще нужно учиться отстаивать более агрессивно и настойчиво свои интересы, ведь нас проверяют на слабость. Это очень хорошее решение UEFA, мы его полностью поддерживаем.
Напомним, что UEFA обязует Украину убрать слоган с футболки, посчитав его политическим лозунгом.