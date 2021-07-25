Вместо Яремчука «Бенфика» может подписать опытного форварда

«Орлам» пора усилятся перед квалификацией ЛЧ

Роман Яремчук / фото - dynamo.kiev

Испанский нападающий Диего Коста может стать игроком «Бенфики», сообщает журналист Руди Галетти на своей странице в Twitter.

Форвард находится в статусе свободного агента после того, как в декабре расторг контракт с мадридским «Атлетико». В «Бенфике» следят за испанцем еще с марта и рассматривают возможность бесплатно усилиться опытным игроком.

Ранее сообщалось, что «орлы» ведут активные переговоры с украинским нападающим Романом Яремчуком, и стороны даже согласовали условия соглашения. Уже стало известно, когда решится судьба форварда в «Генте».

Португальцам нужно в ближайшее время найти способ усилить атаку, ведь вскоре их ждут матчи квалификационного раунда ЛЧ против «Спартака».

Напомним, Яремчук и Роман Безус не попали в заявку «Гента» на матч первого тура бельгийской лиги.