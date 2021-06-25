Скаут: «Мальдини готов рискнуть с приобретением Яремчука в «Милан»
«Вольфсбург» рассматривает приобретение Яремчука
Немцы ищут усиления атаки
16:32
Фото: УАФ
Нападающий «Гента» Роман Яремчук может оказаться в Германии.
На игрока претендует «Вольфсбург». Клуб ищет возможность усилить атаку летом. Украинец – один из вариантов.
Как сообщает fussnallinfo, клуб впечатлен выступлением украинца в этом сезоне. До официального предложения дело пока не зашло.
На данный момент Роман выступает на Евро-2020 в составе сборной Украины. На его счету уже два мяча.
Также он интересен клубу АПЛ.