«Вольфсбург» рассматривает приобретение Яремчука

Немцы ищут усиления атаки

Фото: УАФ

Нападающий «Гента» Роман Яремчук может оказаться в Германии.

На игрока претендует «Вольфсбург». Клуб ищет возможность усилить атаку летом. Украинец – один из вариантов.

Как сообщает fussnallinfo, клуб впечатлен выступлением украинца в этом сезоне. До официального предложения дело пока не зашло.

На данный момент Роман выступает на Евро-2020 в составе сборной Украины. На его счету уже два мяча.

Также он интересен клубу АПЛ.