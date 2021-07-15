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Воспитанник «Шахтера» оказался не нужен «Заре»

Луганчане объявили о расставании с нападающим
Футбол Украинская Премьер-лига
19:25
Воспитанник «Шахтера» оказался не нужен «Заре»
Сергей Гринь / Фото - Campeones.ua

Нападающий Сергей Гринь покинул «Зарю». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

27-летний футболист присоединился к луганчанам в разгар минувшего сезона. Но ему так и не удалось закрепиться в команде. За 121 минуту в Премьер-лиге и 21 минуту в ЛЕ он не оформил ни одного результативного действия.

Гринь является воспитанником «Шахтера». Кроме украинских «Мариуполя», «Олимпика», «Вереса» и «Арсенала-Киев», выступал за датский «Вайле».

Ранее генеральный директор «Зари» Станислав Оганов ответил на вопрос о задачах команды на сезон.

Сергей Стаднюк
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Заря Сергей Гринь

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