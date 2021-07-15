Оганов: «Главное, что «Заря» существует и показывает достойный футбол»
Воспитанник «Шахтера» оказался не нужен «Заре»
Луганчане объявили о расставании с нападающим
Сергей Гринь / Фото - Campeones.ua
Нападающий Сергей Гринь покинул «Зарю». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
27-летний футболист присоединился к луганчанам в разгар минувшего сезона. Но ему так и не удалось закрепиться в команде. За 121 минуту в Премьер-лиге и 21 минуту в ЛЕ он не оформил ни одного результативного действия.
Гринь является воспитанником «Шахтера». Кроме украинских «Мариуполя», «Олимпика», «Вереса» и «Арсенала-Киев», выступал за датский «Вайле».
Ранее генеральный директор «Зари» Станислав Оганов ответил на вопрос о задачах команды на сезон.
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