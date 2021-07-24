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Воспитанник «Шахтера» раскрыл причины перехода в «Александрию»

Гринь выбрал именно «горожан» для продолжения карьеры после ухода из «Зари»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 июля 18:03
Воспитанник «Шахтера» раскрыл причины перехода в «Александрию»
Сергей Гринь / Фото - ФК Александрия

Нападающий Сергей Гринь раскрыл причины выбора «Александрии» для продолжения карьеры после ухода из «Зари».

По-сути, я и не размышлял вообще. Когда связался с тренером, то мне было важно услышать ответ, хочет ли тренер меня пригласить или просто между клубами какие-то разговоры. Юрий Гура дал понять, что на меня рассчитывает и я ему нужен. Это были для меня ключевые слова, после которых согласился без раздумий. Сейчас у меня все мысли с «Александрией».

Встретили в команде отлично, все хорошо. Со многими ребятами знаком. С тренером познакомился по телефону, мы с ним созвонились и все хорошо. Традиционного коридора для новичка еще не было, нахожусь в ожидании.

До перехода Кирюху Ковальца знал хорошо, мы с ним еще в «Шахтере» были вместе, Мироху хорошо знал, в молодежной сборной Украины вместе с ним были, ну и еще пересекались на поле, когда он играл за «Карпаты» и «Кривбасс». Мы с ним ровесники. Наверное, больше никого не знал, разве что заочно, а лично нескольких ребят.

Я хочу себя реанимировать в этой команде, уверен, что у меня здесь все получится. Смотрел матчи «Александрии», мне подходит тактика и игра команды в целом, чего не было в «Заре».

Команда играет ромбом и флангов у них нет, я играл даже крайнего защитника. Здесь есть фланговые форварды, в центре нападения один футболист, а не два, как в «Заре». Считаю, что в «Александрии» у меня должно все получится.

Гринь также рассказал психологических трудностях, связанных с выступлениями за границей.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Александрия Сергей Гринь Юрий Гура

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