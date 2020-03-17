Врач Азара: «Есть большой риск, что мы больше не увидим Эдена на поле»

Хосе Гонсалес Перес / фото - Getty Images

Спортивный врач Хосе Гонсалес Перес высказался о состоянии здоровья травмированного хавбека «Реала» Эдена Азара, поделившись подробностями предстоящей операции. Цитирует медика Madrid Xtra со ссылкой на Onda Cero.

Без операции Азар сможет приступить к тренировкам примерно через месяц, но не начать играть. По своему опыту скажу, что мне сложно представить возвращение Азара в этом сезоне.

Пока он не восстановится на все сто процентов, ему нельзя возвращаться на поле. Если футболист начинает играть после продолжительного срока вне игры из-за травмы, толком не потренировавшись, естественно, что он снова травмируется».