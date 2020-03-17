Врач Азара: «Есть большой риск, что мы больше не увидим Эдена на поле»

Лига Европы. «Динамо» Загреб — «Тоттенхэм». Видео трансляция
19:55
Спортивный врач Хосе Гонсалес Перес высказался о состоянии здоровья травмированного хавбека «Реала» Эдена Азара, поделившись подробностями предстоящей операции. Цитирует медика Madrid Xtra со ссылкой на Onda Cero.
«Третья операция на голеностопе очень рискованна для Азара. Есть риск, что он не сможет сновать играть в футбол.
Без операции Азар сможет приступить к тренировкам примерно через месяц, но не начать играть. По своему опыту скажу, что мне сложно представить возвращение Азара в этом сезоне.
Пока он не восстановится на все сто процентов, ему нельзя возвращаться на поле. Если футболист начинает играть после продолжительного срока вне игры из-за травмы, толком не потренировавшись, естественно, что он снова травмируется».
Напомним, Бензема высказался о таланте Азара.