Все-таки без Зубкова. Андрей Шевченко огласил заявку на сегодняшний матч с Австрией

Также матч пропустят Попов и Безус

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился со списком футболистов, которые сыграют в сегодняшнем матче со сборной Австрии, где будет решатся судьба путевки в плей-офф Евро-2020.

Полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков, получивший повреждение в матче с Нидерландами, снова пропустит матч. Помимо него с австрийцами не сыграет Денис Попов и Роман Безус, который пока не провел ни одной минуты на этом Евро.

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Марлос, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик.

Победитель сегодняшнего матча сыграет со сборной Италии в матче 1/8 чемпионата Европы. Хотя, сборную Украины устраивает даже ничейный результат.

Видео трансляция матча Украина – Австрия. Начало – в 19:00.

Текстовая трансляция матча Украина – Австрия.