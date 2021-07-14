Все-таки не нырял? В UEFA заверили, что пенальти на Стерлинге в полуфинале – правильное решение

Несправедливости не было?

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После полуфинального матча Евро-2020 между Данией много критики вылилось на судейский корпус из-за пенальти, назначенном на Рахиме Стерлинге, в ворота сборной Дании.

Председатель судейского комитета UEFA Роберто Розетти заявил, что рефери матча Данни Маккели принял верное решение в том матче:

«Мы можем обсуждать этот момент, потому что мы абсолютно открыты. Но пенальти был назначен правильно. Судья видел момент, и система видеоассистента рефери (VAR) только подтвердила его решение — защитник не коснулся мяча, но был чистый контакт с нападающим. Судейство на Евро было очень успешным. Мы видели прекрасную работу арбитров и их помощников, корректную поддержку от VAR. Был проведен 51 матч, поводов для критики было минимум. Также хочу подчеркнуть, что игроки, тренеры уважали арбитров и их подход к работе, так что мы очень довольны уровнем судейства и работы VAR во время турнира».

В финальном матче англичане встретились со сборной Италии, но упустили трофей, проиграв в серии пенальти.

Три игрока «львов», не реализовавших пенальти, подверглись огромной критике и получили в свой адрес сотни оскорблений на расовой почве.