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Все в сборе. Зинченко прибыл в расположение сборной Украины

Украинский вингер «Ман Сити» – последнее недостающее звено команды Андрея Шевченко
Футбол Сборная Украины
16:58
Все в сборе. Зинченко прибыл в расположение сборной Украины
Александр Зинченко / фото - УАФ

Вингер «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко наконец-то прибыл в расположение сборной Украины.

Футболист прилетел в Харьков, где национальная команда готовиться к Евро-2020 под руководством Андрея Шевченко. Зинченко – последний, кто должен был приехать на сборы, и теперь «желто-синие» будут тренироваться в полном составе.

Напомним, Караваев стал лучшим игроком матча Украина – Северная Ирландия.

Источник: Футбол News Михаил Рыбак
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Теги

Александр Зинченко сборная Украины (футбол) Андрей Шевченко

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