Шевченко: «Увидим другого Зинченко, чем тот, что был после финала ЛЧ»
Все в сборе. Зинченко прибыл в расположение сборной Украины
Украинский вингер «Ман Сити» – последнее недостающее звено команды Андрея Шевченко
16:58
Александр Зинченко / фото - УАФ
Вингер «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко наконец-то прибыл в расположение сборной Украины.
Футболист прилетел в Харьков, где национальная команда готовиться к Евро-2020 под руководством Андрея Шевченко. Зинченко – последний, кто должен был приехать на сборы, и теперь «желто-синие» будут тренироваться в полном составе.
Напомним, Караваев стал лучшим игроком матча Украина – Северная Ирландия.