Вукоевич: «Тренерский потенциал Шевченко – лучшие клубы мира»
Ассистент тренера «Динамо» Огнен Вукоевич в интервью vecernji.hr рассказал о впечатлениях от выступления сборной Украины на чемпионате Европы-2020:
Я очень рад тому, что сборная Украины вышла в четвертьфинал. Это показатель не только характера футболистов, но и качества их командой игры.
Андрей Шевченко был моим одноклубником в «Динамо». Наверное, мне не стоит напоминать, каким он был футболистом, но как тренер Андрей демонстрирует потенциал, достойный лучших клубов мира.
Игра сборной Украины представляет из себя сочетание быстрого вертикального футбола, практикуемого Лобановским, и строгого соблюдения тактических задач на поле, прививаемых итальянцами Мальдерой и Тассотти в штабе Шевченко.
Напомним, что 3 июля сборная Украины сыграет против команды Англии в четвертьфинале Евро-2020. Онлайн трансляция поединка Украина – Англия. Видео трансляция поединка Украина – Англия. Начало – 22:00.