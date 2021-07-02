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Вукоевич: «Тренерский потенциал Шевченко – лучшие клубы мира»

Ассистент наставника «Динамо» считает четвертьфинал Евро-2020 заслугой тренерского штаба
Футбол Сборная Украины
19:15
Вукоевич: «Тренерский потенциал Шевченко – лучшие клубы мира»
Огнен Вукоевич / Фото: dynamo.kiev.ua

Ассистент тренера «Динамо» Огнен Вукоевич в интервью vecernji.hr рассказал о впечатлениях от выступления сборной Украины на чемпионате Европы-2020:

Я очень рад тому, что сборная Украины вышла в четвертьфинал. Это показатель не только характера футболистов, но и качества их командой игры.

Андрей Шевченко был моим одноклубником в «Динамо». Наверное, мне не стоит напоминать, каким он был футболистом, но как тренер Андрей демонстрирует потенциал, достойный лучших клубов мира.

Игра сборной Украины представляет из себя сочетание быстрого вертикального футбола, практикуемого Лобановским, и строгого соблюдения тактических задач на поле, прививаемых итальянцами Мальдерой и Тассотти в штабе Шевченко.

Напомним, что 3 июля сборная Украины сыграет против команды Англии в четвертьфинале Евро-2020. Онлайн трансляция поединка Украина – АнглияВидео трансляция поединка Украина – Англия. Начало – 22:00.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Огнен Вукоевич Андрей Шевченко сборная Украины (футбол)

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