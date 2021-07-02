Вукоевич: «Тренерский потенциал Шевченко – лучшие клубы мира»

Огнен Вукоевич / Фото: dynamo.kiev.ua

Ассистент тренера «Динамо» Огнен Вукоевич в интервью vecernji.hr рассказал о впечатлениях от выступления сборной Украины на чемпионате Европы-2020:



Андрей Шевченко был моим одноклубником в «Динамо». Наверное, мне не стоит напоминать, каким он был футболистом, но как тренер Андрей демонстрирует потенциал, достойный лучших клубов мира.

Игра сборной Украины представляет из себя сочетание быстрого вертикального футбола, практикуемого Лобановским, и строгого соблюдения тактических задач на поле, прививаемых итальянцами Мальдерой и Тассотти в штабе Шевченко.