Шевчук: «Жаль, что Буяльский получил неприятную травму, проводя лучший сезон в карьере»
Экс-игрок сборной Украины в состоянии алкогольного опьянения был задержан полицией в центре Киева
Шевчук находился в неадекватном состоянии
28 мая 23:45
Вячеслав Шевчук / Фото: Динамомания
Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук задержан патрульной полицией в центре Киева с подозрением на алкогольное опьянение.
Шевчук находился за рулем Porsche 911, его остановили на бульваре Леси Украинки. Экс-игрок отказался проходить тест на алкогольное опьянение, полицейским пришлось надеть на него наручники и посадить в патрульную машину.
Ранее Шевчук высказался о смене поколений в сборной Украины.
Комментарии 0