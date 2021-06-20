Шевченко – о защитнике сборной Украины: «К матчу с Австрией он готовиться не будет»
Яремчук: «Каждый из нас хочет сыграть в плей-офф»
Завтра Украина проведет решающий матч с Австрией
Роман Яремчук / Фото: Getty Images
Форвард сборной Украины Роман Яремчук высказался о грядущем матче с Австрией в 3-м туре Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.
— Какие эмоции испытываете перед завтрашней игрой?
— Чувствуется большая ответственность, потому что знаю, сколько людей в Украине поддерживает нас и смотрит наши матчи.
Я знаю, что каждый футболист в команде сейчас несет ответственность за результат и каждый футболист хочет сыграть в плей-офф.
Мы очень серьезно готовимся к завтрашнему матчу.
Матч Украина – Австрия состоится 21 июня.
Видео трансляция матча Украина – Австрия.
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