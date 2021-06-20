Яремчук: «Каждый из нас хочет сыграть в плей-офф»

Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Форвард сборной Украины Роман Яремчук высказался о грядущем матче с Австрией в 3-м туре Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

— Чувствуется большая ответственность, потому что знаю, сколько людей в Украине поддерживает нас и смотрит наши матчи.

Я знаю, что каждый футболист в команде сейчас несет ответственность за результат и каждый футболист хочет сыграть в плей-офф.

Мы очень серьезно готовимся к завтрашнему матчу.