Яремчук не поехал играть в Москву

Украинец не вошел в заявку «Бенфики» на матч со «Спартаком»

Роман Яремчук / Фото - Бенфика

Португальская «Бенфика» отправилась в Москву на первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с местным «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Главный тренер команды Жорже Жезуш взял с собой 25 футболистов. В их число не вошел нападающий Роман Яремчук, недавно перешедший в лиссабонский клуб.