Яремчук: «Общался с Шевченко о переходе в «Бенфику»
Яремчук не поехал играть в Москву
Украинец не вошел в заявку «Бенфики» на матч со «Спартаком»
3 августа 10:09
Роман Яремчук / Фото - Бенфика
Португальская «Бенфика» отправилась в Москву на первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с местным «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Главный тренер команды Жорже Жезуш взял с собой 25 футболистов. В их число не вошел нападающий Роман Яремчук, недавно перешедший в лиссабонский клуб.
Ранее Жезуш поделился мнением об украинском форварде.
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