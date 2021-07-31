Яремчук проходит медосмотр в «Бенфике»

Ранее украинец был замечен в аэропорту Лиссабона

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Роман Яремчук / Фото - Eurosport

Нападающий «Гента» Роман Яремчук уже совсем скоро может стать игроком «Бенфики». Об этом сообщает журналист Даниэле Трекка в своем твиттере.

По информации источника, украинец уже проходит медицинское обследование в потенциально новом клубе. Ожидается, что контракт будет подписан на пять лет. Трансфер обойдется португальскому клубу в 15 млн евро.

Всего за «Гент» форвард провел 152 матча во всех турнирах. В них ему удалось отличиться 61 голами и 18 результативными передачами.

Ранее Яремчук был замечен в аэропорту Лиссабона.