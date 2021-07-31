Источник: Яремчук – игрок «Бенфики»
Яремчук проходит медосмотр в «Бенфике»
Ранее украинец был замечен в аэропорту Лиссабона
17:21
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Роман Яремчук / Фото - Eurosport
Нападающий «Гента» Роман Яремчук уже совсем скоро может стать игроком «Бенфики». Об этом сообщает журналист Даниэле Трекка в своем твиттере.
По информации источника, украинец уже проходит медицинское обследование в потенциально новом клубе. Ожидается, что контракт будет подписан на пять лет. Трансфер обойдется португальскому клубу в 15 млн евро.
Всего за «Гент» форвард провел 152 матча во всех турнирах. В них ему удалось отличиться 61 голами и 18 результативными передачами.
Ранее Яремчук был замечен в аэропорту Лиссабона.
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