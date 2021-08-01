Яремчук: «Я пришел в «Бенфику» чтобы тяжело работать каждый день и выигрывать титулы»

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4 августа 22:40
Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук прокомментировал свой переход в клуб. Его слова приводит пресс-служба «орлов».
«Я наслаждаюсь пребыванием в «Бенфике», чувствую большую ответственность перед всеми вами и президентом клуба.
Я пришел сюда тяжело работать каждый день и выигрывать титулы».
Напомним, Яремчук перешел в «Бенфику» за 17 миллионов евро, его контракт действует до 2026-го года. Украинец уже провел первую тренировку с командой.
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