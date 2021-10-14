Матч с Боснией принес сборной Украины исторический антирекорд
Ярмоленко: «Нам нужно побеждать, и мы можем победить Боснию»
Встреча пройдет 16 ноября
07:16
Фото: УАФ
Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко уверен, что Украина способна обыграть Боснию и Герцеговину в отборе на ЧМ-2022.
«Нам нужно побеждать, и мы можем победить эту команду.
Это хорошая команда, как и мы. Все будет решаться там, нужно будет хорошо подготовиться – разобрать эту игру, что делали правильно и неправильно. Все зависит от нас.
Да, набрали одно очко, но еще есть шансы, поэтому нужно биться. Уверен, что у нас все выйдет».
Игра во Львове завершилась вничью (1:1).
Матч в Боснии состоится 16 ноября.
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