Ярмоленко: «Нам нужно побеждать, и мы можем победить Боснию»

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Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко уверен, что Украина способна обыграть Боснию и Герцеговину в отборе на ЧМ-2022.

Это хорошая команда, как и мы. Все будет решаться там, нужно будет хорошо подготовиться – разобрать эту игру, что делали правильно и неправильно. Все зависит от нас.

Да, набрали одно очко, но еще есть шансы, поэтому нужно биться. Уверен, что у нас все выйдет».