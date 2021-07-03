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Ярмоленко: «Несмотря на 0:4 с Англией, я горжусь тем, что играю за сборную Украины»

Вингер «сине-желтых» прокомментировал крупное поражение в четвертьфинале Евро-2020
Футбол Сборная Украины
00:58
Ярмоленко: «Несмотря на 0:4 с Англией, я горжусь тем, что играю за сборную Украины»
Фото - УАФ

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в комментарии телеканалу «Футбол» высказался по поводу разгромного поражения в матче четвертьфинала Евро-2020 против Англии (0:4).

Я считаю, что сборная Англии заслуженно победила в сегодняшней игре. Я их поздравляю, желаю удачи в будущем.

Наверное, нас надломил этот быстрый мяч, потому что у нас была стратегия, тактика на эту игру. Но, когда ты пропускаешь на третьей минуте, сразу все ломается и приходится перестраиваться.

Но нас ничего абсолютно не сломает. Мы отличная команда с хорошим коллективом. Мы знаем, за счет чего можем играть, как можем играть.

Несмотря результат, то, что мы проиграли сегодня 0:4, я горжусь тем, что нахожусь в этом коллективе. Я считаю, что для нашей сборной это огромное достижение – пройти в такую стадию. Поэтому я поздравляю наших болельщиков с таким результатом.

Мы выступили хорошо. Конечно, в некоторых играх могли сыграть лучше, но я доволен общим результатом. Мы задержались дольше, чем такие команды, как Португалия, Германия, поэтому я могу только поздравить наших болельщиков с этим.

Да, сегодня мы проиграл. Но я считаю, что нужно смотреть, кому мы уступили – считаю, одной из лучших команд мира.

Ранее стало известно, по какой причине Руслан Малиновский пропустил матч против Англии.

Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Ярмоленко Украина – Англия сборная Англии (футбол)

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