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Ярмоленко – о награде «Лучший игрок матча»: «Главное что мы победили»

Вингер сборной Украины подвел итоги матча второго тура группы Евро-2020
Футбол Сборная Украины
17 июня 22:49
Ярмоленко – о награде «Лучший игрок матча»: «Главное что мы победили»
Андрей Ярмоленко / фото - Getty Images

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о результате матча против Северной Македонии, в котором команда Андрея Шевченко добыла победу, а сам Ярмоленко получил награду «Лучший игрок матча».

«Индивидуальные награды – это хорошо, но для меня самое важное, что наша команда победила, с чем поздравляю всех болельщиков.

Сегодня можно немножко расслабиться, попраздновать – это не значит, что мы будем пить пиво или еще что-то. Просто расслабиться, не думать ни о чем, поговорить со своей семьей

А уже с завтрашнего дня начнем подготовку к сборной Австрии».

Напомним, Андрей Шевченко также подвел итоги этого матча.

 

Источник: ТК Футбол Михаил Рыбак
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Теги

Андрей Ярмоленко Украина - Северная Македония

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