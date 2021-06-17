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Ярмоленко – о награде «Лучший игрок матча»: «Главное что мы победили»
Вингер сборной Украины подвел итоги матча второго тура группы Евро-2020
17 июня 22:49
Андрей Ярмоленко / фото - Getty Images
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о результате матча против Северной Македонии, в котором команда Андрея Шевченко добыла победу, а сам Ярмоленко получил награду «Лучший игрок матча».
«Индивидуальные награды – это хорошо, но для меня самое важное, что наша команда победила, с чем поздравляю всех болельщиков.
Сегодня можно немножко расслабиться, попраздновать – это не значит, что мы будем пить пиво или еще что-то. Просто расслабиться, не думать ни о чем, поговорить со своей семьей
А уже с завтрашнего дня начнем подготовку к сборной Австрии».
Напомним, Андрей Шевченко также подвел итоги этого матча.
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