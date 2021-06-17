Ярмоленко – о награде «Лучший игрок матча»: «Главное что мы победили»

Андрей Ярмоленко / фото - Getty Images

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о результате матча против Северной Македонии, в котором команда Андрея Шевченко добыла победу, а сам Ярмоленко получил награду «Лучший игрок матча».

Сегодня можно немножко расслабиться, попраздновать – это не значит, что мы будем пить пиво или еще что-то. Просто расслабиться, не думать ни о чем, поговорить со своей семьей

А уже с завтрашнего дня начнем подготовку к сборной Австрии».