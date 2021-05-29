Ярмоленко: «В финале Лиги чемпионов буду болеть только за Зинченко»

ЧМ-2021. Швейцария – Россия. Видео трансляция
16:15
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов.
За кого будешь болеть – «Челси» или «Ман Сити»?
«Пока не решил. За хороший футбол. Пусть победит сильнейший. У меня фаворитов нет.
Конечно, буду переживать за Зинченко, за его игру. Хочется, чтобы он поднял этот кубок над головой для нас, для украинцев. Мы будем им гордиться.
Хотелось бы увидеть его на поле. Буду болеть только за Зинченко, а так фаворитов для меня нет».
Игра состоится в 22:00.
Смотреть онлайн матч «Манчестер Сити» – «Челси» можно будет на нашем сайте. Также смотрите текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси» на XSPORT.ua.
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