Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов UEFA 20/21
Календарь Таблица
22:00 Манчестер Сити - Челси -:- Запланирован
нет важных матчей

Ярмоленко: «В финале Лиги чемпионов буду болеть только за Зинченко»

Правда, игрок заявил, что фаворитов в матче нет
Футбол Лига чемпионов UEFA
17:10
Ярмоленко: «В финале Лиги чемпионов буду болеть только за Зинченко»
Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов.

За кого будешь болеть – «Челси» или «Ман Сити»?

«Пока не решил. За хороший футбол. Пусть победит сильнейший. У меня фаворитов нет.

Конечно, буду переживать за Зинченко, за его игру. Хочется, чтобы он поднял этот кубок над головой для нас, для украинцев. Мы будем им гордиться.

Хотелось бы увидеть его на поле. Буду болеть только за Зинченко, а так фаворитов для меня нет».

Игра состоится в 22:00.

Смотреть онлайн матч «Манчестер Сити» – «Челси» можно будет на нашем сайте. Также смотрите текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси» на XSPORT.ua.

Источник: Do Best! Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Зинченко Андрей Ярмоленко Манчестер Сити Челси

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Снова гегемония Туманного Альбиона. Вспоминаем английские финалы Лиги чемпионов
Снова гегемония Туманного Альбиона. Вспоминаем английские финалы Лиги чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
14:37
Капитан «Челси» – о финале ЛЧ: «Всегда бьемся за все трофеи»
Капитан «Челси» – о финале ЛЧ: «Всегда бьемся за все трофеи»
Футбол Лига чемпионов UEFA
13:01
Из крохотного Радомышля в финал Лиги чемпионов. Головокружительная хронология развития карьеры Зинченко
История
Из крохотного Радомышля в финал Лиги чемпионов. Головокружительная хронология развития карьеры Зинченко
Футбол Украинские легионеры
12:43
Зинченко попал в мультик «Ман Сити» о финале ЛЧ
Зинченко попал в мультик «Ман Сити» о финале ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
11:27
Гвардиола: «В «Манчестер Сити» я даже не тренер»
Гвардиола: «В «Манчестер Сити» я даже не тренер»
Футбол Лига чемпионов UEFA
11:02
«Ман Сити» продаст двух нападающих после финала ЛЧ
«Ман Сити» продаст двух нападающих после финала ЛЧ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:59

Новости: Футбол

Уиллок – лучший игрок АПЛ в мае
Уиллок – лучший игрок АПЛ в мае
Премьер-Лига (Англия)
17:50
Шевчук принес извинения и покинул «Великий футбол»: «Мой вчерашний поступок не имеет оправданий»
Шевчук принес извинения и покинул «Великий футбол»: «Мой вчерашний поступок не имеет оправданий»
Украинская Премьер-лига
17:21
Ярмоленко: «В финале Лиги чемпионов буду болеть только за Зинченко»
Ярмоленко: «В финале Лиги чемпионов буду болеть только за Зинченко»
Лига чемпионов UEFA
17:10
Фоден и Маунт – главное молодые звезды «Сити» и «Челси». Рууд Гуллит без ума от них
Тема дня
Фоден и Маунт – главное молодые звезды «Сити» и «Челси». Рууд Гуллит без ума от них
Лига чемпионов UEFA
17:02
«Александрия» проведет летние сборы в Украине
«Александрия» проведет летние сборы в Украине
Украинская Премьер-лига
16:48
«Шахтер» откроет клубный магазин на НСК «Олимпийский»
«Шахтер» откроет клубный магазин на НСК «Олимпийский»
Украинская Премьер-лига
16:28
Клопп – лучший тренер АПЛ в мае
Клопп – лучший тренер АПЛ в мае
Премьер-Лига (Англия)
16:13
Марез и Канте привели «Лестер» к трофею АПЛ. Теперь один из них выиграет Лигу чемпионов
Тема дня
Марез и Канте привели «Лестер» к трофею АПЛ. Теперь один из них выиграет Лигу чемпионов
Лига чемпионов UEFA
15:18
Корниенко: «Да, я четвертый правый защитник, но все равно рад вызову в сборную»
Корниенко: «Да, я четвертый правый защитник, но все равно рад вызову в сборную»
Сборная Украины
14:57
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Все новости