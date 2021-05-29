Ярмоленко: «В финале Лиги чемпионов буду болеть только за Зинченко»

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Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов.

За кого будешь болеть – «Челси» или «Ман Сити»?

Конечно, буду переживать за Зинченко, за его игру. Хочется, чтобы он поднял этот кубок над головой для нас, для украинцев. Мы будем им гордиться.

Хотелось бы увидеть его на поле. Буду болеть только за Зинченко, а так фаворитов для меня нет».