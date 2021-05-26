Ярославский ответил, будет ли Маркевич тренировать «Металлист»
Ярославский: «В «Металлист» будем приглашать игроков оттуда, где они лучшие в мире»
Харьковский клуб вскоре возродится
Александр Ярославский / Фото: УНИАН
Экс-президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал, каких игроков он будет приглашать в харьковский клуб.
– А в целом, вы хотели бы, чтобы возрожденный «Металлист» вновь был бразильско-аргентинским, или же ставка будет на украинцев?
– Я бы хотел, чтобы счет на табло постоянно был в пользу «Металлиста», а какой будет команда… Конечно, Аргентина и Бразилия – это футбольные страны. Если бы у нас была баскетбольная команда, то, наверное, мы бы приглашали игроков из США. А так как у нас футбольная команда – будем приглашать оттуда, где они самые лучшие в мире
Ранее Ярославский рассказал, когда о возвращении «Металлиста» будет объявлено официально.
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