Ярославский: «В «Металлист» будем приглашать игроков оттуда, где они лучшие в мире»

Александр Ярославский / Фото: УНИАН

Экс-президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал, каких игроков он будет приглашать в харьковский клуб.

– Я бы хотел, чтобы счет на табло постоянно был в пользу «Металлиста», а какой будет команда… Конечно, Аргентина и Бразилия – это футбольные страны. Если бы у нас была баскетбольная команда, то, наверное, мы бы приглашали игроков из США. А так как у нас футбольная команда – будем приглашать оттуда, где они самые лучшие в мире