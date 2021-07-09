Ярославский: «Меня точно не ожидает уплата долгов «Металлиста»
Ярославский выселит из базы «Металлиста» 2 клуба, чтобы начать реконструкцию
Бизнесмен будет проводить ремонт за свои деньги
Александр Ярославский / Фото: Twitter
Президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о грядущей реконструкции базы клуба.
«Сегодня на базе тренируются команды «Металлиста-1925» и «Жилстроя-1», поэтому пока мы не можем приступить к ремонту объекта, даже за мои собственные деньги.
Есть устная договоренность, что с 25 июля они с базы съезжают и мы полностью закрываем ее на реконструкцию.
Я пока буду давать свои деньги, пока город не оформит все как полагается и не начнет выделять бюджетные деньги.
Я дважды предлагал одному из собственников «Металлиста-1925» Александру Скакуну поучаствовать в реконструкции, но от отказался.
Единственный кто согласился помочь – Владимир Мисик, владелец «Кулиничей». Он выделил 4 миллиона гривен, порядка 200 тысяч долларов безвозвратно».
Ранее Ярославский заявил, что не собирается возвращать долги старого «Металлиста».
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