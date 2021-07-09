Ярославский выселит из базы «Металлиста» 2 клуба, чтобы начать реконструкцию

Александр Ярославский / Фото: Twitter

Президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о грядущей реконструкции базы клуба.

Есть устная договоренность, что с 25 июля они с базы съезжают и мы полностью закрываем ее на реконструкцию.

Я пока буду давать свои деньги, пока город не оформит все как полагается и не начнет выделять бюджетные деньги.

Я дважды предлагал одному из собственников «Металлиста-1925» Александру Скакуну поучаствовать в реконструкции, но от отказался.

Единственный кто согласился помочь – Владимир Мисик, владелец «Кулиничей». Он выделил 4 миллиона гривен, порядка 200 тысяч долларов безвозвратно».