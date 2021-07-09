Йович планирует удивить Анчелотти и остаться в «Реале»

Форвард больше не хочет аренд

Лука Йович / фото - Goal

Нападающий «Реала» Лука Йович, который вернулся в расположение команды после аренды в «Айнтрахт», не хочет покидать мадридский клуб, сообщает портал Goal.

Серб хочет доказать свою состоятельность новому наставнику «Реала» Карло Анчелотти и получить шанс закрепиться в команде на следующий сезон. Как сообщает источник, итальянский тренер во времена работы в «Наполи» был впечатлен игрой Йовича и хотел видеть его в своем клубе.

К тому же, у нападающего будет время показать себя, пока основной форвард мадридцев Карим Бензема находится в отпуске после Евро-2020.

Бывший тренер «сливочных» Зинедин Зидан не доверял Йовичу, и редко давал ему шансы, выпуская его только в последние 10-15 минут матчей, когда команда садилась в защиту. А в первой части сезона 20/21 француз вовсе позабыл о существовании сербского форварда, усадив того в глухой запас, а потом и вовсе отдав в аренду.

В минувшем сезоне Бундеслиги Йович отыграл за «Айнтрахт» 18 матчей, в которых забил 4 гола.

«Реал» купил игрока у все того же «Айнтрахта» в 2019 году за 60 миллионов евро.

Напомним, Анчелотти также даст шанс Андрею Лунину.