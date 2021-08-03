Йовичевич: «Довбик – лучший форвард подобного профиля в УПЛ»

Артем Довбик / фото - УПЛ

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич оценил форму и перспективы форварда своей команды Артема Довбика. Специалист уверен, что украинец является одним из лучших в Премьер-лиге.

Он почти год пропустил из-за травмы, но сумел вернуться на такой уровень. Это значит, что у него сумасшедший потенциал. Только от него, тренеров, клуба зависит прогресс».