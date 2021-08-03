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Йовичевич: «Довбик – лучший форвард подобного профиля в УПЛ»
Тренер оценил перспективы нападающего
3 августа 11:29
Артем Довбик / фото - УПЛ
Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич оценил форму и перспективы форварда своей команды Артема Довбика. Специалист уверен, что украинец является одним из лучших в Премьер-лиге.
«Довбик – неудобный форвард для защитников в УПЛ. Он мощный, постоянно навязывает борьбу, кошмарит защитников. Такого форварда в Украине нет. Довбик – лучший форвард в Украине такого профиля. Конкретно в чемпионате Украины. Таких очень мало и в Европе. Довбик имеет желание прогрессировать.
Он почти год пропустил из-за травмы, но сумел вернуться на такой уровень. Это значит, что у него сумасшедший потенциал. Только от него, тренеров, клуба зависит прогресс».
Довбик ранее назвал своего кумира в европейском футболе.
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