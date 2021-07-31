«Ювентус» начал предсезонку без Роналду

Португалец пока тренируется индивидуально

Криштиану Роналду / фото - GettyImages

Туринский «Ювентус» начал активную подготовку к старту нового сезона Серии А, сообщает Gazetta dello Sport.

«Старая синьора» сыграет контрольный матч с «Монцой» из второй по силе итальянской лиги. Как сообщает источник, команда пока что будет играть без лидеров Пауло Дибалы и Криштиану Роналду.

Ранее португалец вернулся в расположение клуба и приступил к тренировкам, о чем сообщил на своей странице в Twitter.

Felice di tornare al lavoro pic.twitter.com/qgSjgpgpbS — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 28, 2021

Как сообщалось ранее, форвард продолжит выступать за туринцев в грядущем сезоне, но скорее всего не продлит с ними контракт. Текущее соглашение истекает летом следующего года.

В минувшей кампании Роналду отыграл в составе «зебр» 44 матча, в которых забил 36 голов и отдал 4 голевые передачи.

Напомним, в «Ювентусе» обнаружен коронавирус.