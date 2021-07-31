«Ювентус» начал предсезонку без Роналду
Туринский «Ювентус» начал активную подготовку к старту нового сезона Серии А, сообщает Gazetta dello Sport.
«Старая синьора» сыграет контрольный матч с «Монцой» из второй по силе итальянской лиги. Как сообщает источник, команда пока что будет играть без лидеров Пауло Дибалы и Криштиану Роналду.
Ранее португалец вернулся в расположение клуба и приступил к тренировкам, о чем сообщил на своей странице в Twitter.
Felice di tornare al lavoro pic.twitter.com/qgSjgpgpbS— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 28, 2021
Как сообщалось ранее, форвард продолжит выступать за туринцев в грядущем сезоне, но скорее всего не продлит с ними контракт. Текущее соглашение истекает летом следующего года.
В минувшей кампании Роналду отыграл в составе «зебр» 44 матча, в которых забил 36 голов и отдал 4 голевые передачи.
Напомним, в «Ювентусе» обнаружен коронавирус.
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