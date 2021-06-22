Забарный объяснил пропущенный мяч ударом из-под него

Илья Забарный / Фото - Getty Images

Защитник сборной Украины Илья Забарный в эфире телеканала «Футбол» оценил ситуацию с пропущенным мячом после удара Кристофа Баумгартнера из-под центрбека в заключительном матче группы C на Евро-2020 против Австрии (0:1).

Разумеется, будем следить за результатами в других группах, шансы у нас еще есть. Будем верить в то, что сможем пройти дальше.

Момент с голом? Была подача с углового, и так сложилось, что в центре образовалась дыра. Игрок передо мной выскочил и успел ударить.