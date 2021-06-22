Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Забарный объяснил пропущенный мяч ударом из-под него

Хавбек сборной Австрии опередил защитника при подаче углового
Футбол Сборная Украины
08:13
Забарный объяснил пропущенный мяч ударом из-под него
Илья Забарный / Фото - Getty Images

Защитник сборной Украины Илья Забарный в эфире телеканала «Футбол» оценил ситуацию с пропущенным мячом после удара Кристофа Баумгартнера из-под центрбека в заключительном матче группы C на Евро-2020 против Австрии (0:1).

Все расстроены. Было сложно, мы старались, у нас просто не получалось выйти из обороны. Была какая-то нервозность. Не знаю, с чем это связано. Мы старались, но многое не получалось.

Разумеется, будем следить за результатами в других группах, шансы у нас еще есть. Будем верить в то, что сможем пройти дальше.

Момент с голом? Была подача с углового, и так сложилось, что в центре образовалась дыра. Игрок передо мной выскочил и успел ударить.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что не испытывает разочарования от матча с Австрией.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Илья Забарный Украина – Австрия сборная Австрии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Вратарь сборной Австрии: «К перерыву должны были вести 4:0, но сами создали себе проблемы»
Вратарь сборной Австрии: «К перерыву должны были вести 4:0, но сами создали себе проблемы»
Футбол Сборная Украины
10:56
Экс-игрок сборной Украины: «Матч с Австрией – разочарование»
Экс-игрок сборной Украины: «Матч с Австрией – разочарование»
Футбол Сборная Украины
10:35
Автор гола в ворота Украины поделился эмоциями от победы
Автор гола в ворота Украины поделился эмоциями от победы
Футбол Сборная Украины
09:47
Шапаренко: «Второй тайм матча с Австрией можно занести нам в актив»
Шапаренко: «Второй тайм матча с Австрией можно занести нам в актив»
Футбол Сборная Украины
09:46
Экс-голкипер сборной Украины: «Не хочется бросаться какашками, но некоторым игрокам нужно меньше понтов раскидывать»
Экс-голкипер сборной Украины: «Не хочется бросаться какашками, но некоторым игрокам нужно меньше понтов раскидывать»
Футбол Сборная Украины
09:36
Поражение, которое может стоить плей-офф. Обзор матча Украина – Австрия
Поражение, которое может стоить плей-офф. Обзор матча Украина – Австрия
Футбол Сборная Украины
08:59

Новости: Футбол

Российский комментатор: «Выступление нашей сборной на Евро-2020 – провал»
Российский комментатор: «Выступление нашей сборной на Евро-2020 – провал»
Сборная Украины
11:18
«Шахтер» отправился на сбор в Австрию
«Шахтер» отправился на сбор в Австрию
Украинская Премьер-лига
10:57
Вратарь сборной Австрии: «К перерыву должны были вести 4:0, но сами создали себе проблемы»
Вратарь сборной Австрии: «К перерыву должны были вести 4:0, но сами создали себе проблемы»
Сборная Украины
10:56
Экс-игрок сборной Украины: «Матч с Австрией – разочарование»
Экс-игрок сборной Украины: «Матч с Австрией – разочарование»
Сборная Украины
10:35
Сегодня Украине могут подарить путевку в плей-офф Евро-2020
Сегодня Украине могут подарить путевку в плей-офф Евро-2020
Сборная Украины
10:14
Шансы есть. Что нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2020
Тема дня
Шансы есть. Что нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2020
Евро-2020
09:52
Автор гола в ворота Украины поделился эмоциями от победы
Автор гола в ворота Украины поделился эмоциями от победы
Сборная Украины
09:47
Шапаренко: «Второй тайм матча с Австрией можно занести нам в актив»
Шапаренко: «Второй тайм матча с Австрией можно занести нам в актив»
Сборная Украины
09:46
Экс-голкипер сборной Украины: «Не хочется бросаться какашками, но некоторым игрокам нужно меньше понтов раскидывать»
Экс-голкипер сборной Украины: «Не хочется бросаться какашками, но некоторым игрокам нужно меньше понтов раскидывать»
Сборная Украины
09:36
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
7
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
15
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Все новости