Шевченко: «Разочарования от матча с Австрией я не испытываю»
Забарный объяснил пропущенный мяч ударом из-под него
Хавбек сборной Австрии опередил защитника при подаче углового
08:13
Илья Забарный / Фото - Getty Images
Защитник сборной Украины Илья Забарный в эфире телеканала «Футбол» оценил ситуацию с пропущенным мячом после удара Кристофа Баумгартнера из-под центрбека в заключительном матче группы C на Евро-2020 против Австрии (0:1).
Все расстроены. Было сложно, мы старались, у нас просто не получалось выйти из обороны. Была какая-то нервозность. Не знаю, с чем это связано. Мы старались, но многое не получалось.
Разумеется, будем следить за результатами в других группах, шансы у нас еще есть. Будем верить в то, что сможем пройти дальше.
Момент с голом? Была подача с углового, и так сложилось, что в центре образовалась дыра. Игрок передо мной выскочил и успел ударить.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что не испытывает разочарования от матча с Австрией.