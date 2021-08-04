Ковалец: «Возраст Маркевича? Луческу в 76 выиграл с «Динамо» чемпионат и кубок»
Заховайло: «У Де Дзерби более стоячий футбол, чем был в «Шахтере» при Луческу»
«Шахтер» все же переиграл «Генк» на выезде
4 августа 08:21
Вячеслав Заховайло / Фото: Динамомания
Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло в своем Facebook прокомментировал победу «Шахтера» над «Генком» (2:1) в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
«Двоякое впечатление. Положительный результат! Значит, молодцы... Четвертую игру наблюдаю за Дзерби в «Шахтере». Пытаюсь понять его стиль. Что я подметил? В переходных фазах от обороны в атаку игроки позиционно контролируют мяч в статическом положении. Разыгрывают квадраты-ромбы. Понятно, что провоцируют соперника на прессинг. Если в Украине их еще никто не наказал, то «Генк» это прочитал и пару раз обрезал горняков. Де Дзерби – не Луческу! На мой вкус у итальянца более стоячий футбол. В «Шахтере» Луческу было больше динамики».
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