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Заховайло: «У Де Дзерби более стоячий футбол, чем был в «Шахтере» при Луческу»

«Шахтер» все же переиграл «Генк» на выезде
Футбол Лига чемпионов UEFA
4 августа 08:21
Заховайло: «У Де Дзерби более стоячий футбол, чем был в «Шахтере» при Луческу»
Вячеслав Заховайло / Фото: Динамомания

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло в своем Facebook прокомментировал победу «Шахтера» над «Генком» (2:1) в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Двоякое впечатление. Положительный результат! Значит, молодцы... Четвертую игру наблюдаю за Дзерби в «Шахтере». Пытаюсь понять его стиль. Что я подметил? В переходных фазах от обороны в атаку игроки позиционно контролируют мяч в статическом положении. Разыгрывают квадраты-ромбы. Понятно, что провоцируют соперника на прессинг. Если в Украине их еще никто не наказал, то «Генк» это прочитал и пару раз обрезал горняков. Де Дзерби – не Луческу! На мой вкус у итальянца более стоячий футбол. В «Шахтере» Луческу было больше динамики».

Обзор матча «Генк» – «Шахтер» (1:2).

Петр Приходько
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Теги

Вячеслав Заховайло Мирча Луческу Роберто Де Дзерби

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